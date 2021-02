USA esindajatekoda tagandas vabariiklasest vandenõuteoreetiku kahest tähtsast komiteest 

Enne eelmisel kuul ametisse astumist avaldas Marjorie Taylor Greene toetust paljudele alusetutele vandenõuteooriatele, sealhulgas QAnonile, mis väidab, et tippdemokraadid kuuluvad satanistlikusse ja pedofiilsesse ühingusse. Teadaolevalt väljendas Greene internetis toetust kõrgete demokraatide hukkamisele.

46aastane Greene avaldas ametisse astumise eel tehtud sõnavõttude üle kahetsust, ent ei vabandanud. „Need sõnad olid minevikust ja ei esinda mind, minu valimisringkonda ega minu väärtusi,“ mainis vabariiklane. Naise sõnul lubati tal uskuda asju, mis polnud tõesed. Ta mainis kongressi alamkoja ees peatud kõnes, et meedia on ühiskonna lõhestamises ja valede esitamisel sama süüdi kui QAnon.

Esindajatekoja demokraatidega liitusid Greene'i üle peetud hääletusel 11 vabariiklast, mistõttu lõppes see tulemusega 230-199. See tähendas seda, et vastu võeti resolutsioon, mis tagandas naise eelarvekomisjonist ning haridus- ja töökomisjonist.