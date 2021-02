TAGASILÖÖK „TRUMPISMILE“? USA esindajatekoda tagandas vandenõuteoreetiku kahest komisjonist

Enne eelmisel kuul ametisse astumist avaldas Marjorie Taylor Greene toetust paljudele alusetutele vandenõuteooriatele, sealhulgas QAnonile, mis väidab, et tippdemokraadid kuuluvad satanistlikusse ja pedofiilsesse ühingusse. Teadaolevalt väljendas Greene internetis toetust kõrgete demokraatide hukkamisele. Samuti uskus ta 9/11 ehk 2001. aasta 11. septembri terrorirünnaku vandenõusid ning sedagi, et mõned USA koolitulistamiste tragöödiad tegelikult ei juhtunudki. Youtube'i on üles laetud videoklipp tema verbaalsest konfliktist koolitulistamises ellu jäänud poisiga, kellel Greene järel käib ja teda ahistab. Sama poissi pidas Greene veel vähem kui kaks aastat tagasi näitlejaks, kes vaid teeskleb traumeeriva üleelamise kogemist.

Esindajatekoja demokraatidega liitusid Greene'i üle peetud hääletusel 11 vabariiklast, mistõttu lõppes see tulemusega 230-199. See tähendas seda, et vastu võeti resolutsioon, mis tagandas naise eelarvekomisjonist ning haridus- ja töökomisjonist.

Sellegipoolest on Greene ja teised temasugused tegelased vabariiklaste erakonnale ebamugavaks. Greene'i kritiseeris senati vabariiklaste liider Mitch McConnell ning Kevin McCarthy pidas temaga maha tõsise vestluse. Tõsi, ehkki demokraatide ridades tõstab pead tõstma väike, ent häälekas vasakpoolne tiib, mis samuti toob esile vastuolud erakonna sees, on Ameerika meedia üsna üksmeelel selles, et vabariiklaste partei sisemine lõhe – „trumpism“ vs vanamoeline konservatiivsus – raputab nende erakonda rohkemgi. Vabariiklaste kriitikud tunnevad sellest ehk teatud kahjurõõmugi: nii kaua on vabariiklased oma valijaskonna vimma hõõgumas hoidnud, et kui leek lahvatas, kõrvetas see neid endidki. Nagu 6. jaanuaril, mil Trumpi austajad Kapitooliumisse tungisid või selle järelgi, mil nii mõnigi neist Trumpi (ja Greene'i) suhtes vähegi kriitilisi vabariiklasi reeturlikeks peab. Levivad videoklipid omaenda partei esindajate peale karjuvatest kodanikest. Trump ja veelgi enam, tema fännid, on kui džinn, mida enam pudelisse tagasi panna ei saa.