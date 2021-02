Eesti uudised KAS ÜLEMARSTILE MINDI KALLALE KÄTTEMAKSUKS? Politsei jahib Peep Talvingu ründajat Helen Mihelson, Marvel Riik , täna 20:55 Jaga: M

Peep Talving ei teinud ise asjast suurt välja ja soovis juba järgmisel päeval tööga jätkata. Foto: Priit Simson

Kell näitas kolmapäeval seitse õhtul, kui Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst, valitsust nõustava teadusnõukoja liige Peep Talving oli lõpetanud pika tööpäeva. Ta jõudis haigla parklas, et autosse istuda, kui ilmnes, et ta auto rehv on läbi torgatud ning eikusagilt ilmus mees, kes talle tundmatut vedelikku näkku viskas.