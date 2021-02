Eesti uudised Kajar Lember: „Eurod ja kroonid on sassis, süüdistus on täielik kräpp!“ Asso Ladva , täna 19:55 Jaga: M

SÜÜDISTUS ON KRÄPP! Endine Tartu abilinnapea Kajar Lember ütleb, et prokuratuur on olnud süüdistust kokku pannes segaduses. Foto: Aldo Luud

„Ma ei saa vastata teisiti, kui et prokuratuur on segaduses ja ma ei saa ennast mitte milleski süüdi tunnistada,“ lajatab endine Tartu abilinnapea Kajar Lember vastuseks kohtuniku küsimusele, kas kohtus ette loetud süüdistus on talle arusaadav ja kas ta tunnistab ennast süüdi.