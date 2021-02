Hiina võimud mures: poisid, te olete liiga naiselikud! 

Hiina haridusministeerium tegi seega ettepaneku poiste naiselikkuse ennetamiseks. Ministeerium soovitab koolidel üle vaadata oma kehalise kasvatuse õppekavad ning valida õpetajateks pigem sporditaustaga inimesed. Valitsusele valmistab muret, et kui asjad niimoodi jätkuvad, võib tulevikus uusi sõdureid õige väheks jääda.

Lisaks on Hiina president Xi Jinping – kirglik jalgpallifänn – ammu soovinud, et tema riigist tuleks rohkem silmapaistvaid sporditähti, kirjutab BBC. Vutt on ka üks spordialadest, mida haridusministeerium poiste mehistumisel eriti oluliseks peab.