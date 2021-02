Juhtkiri | Teadusnõukoda erikaitse alla? 

Kui Lutsari juhtumi puhul teame kindlalt, et tema „sihikule“ võtmise põhjuseks on tema töö teadusnõukojas, siis Talvingu ründamise motiiv selgub loodetavasti ähvardamist käsitleva paragrahvi alusel läbiviidava kriminaalmenetluse käigus. Olenemata sellest, kas kahe juhtumi vahel on kaudne seos või mitte, on vältimatu tagajärjena kõikuma löödud arstide ja teadlaste turvatunne ning mõnel juhul ilmselt ka valmisolek esineda avaliku kõneisikuna.

Lihtne oleks selles olukorras loota, et ühiskonnas viiruskriisi tulemusena kogunenud pinged ja ebaõiglustunne, mille juured on osa majandussektoreid valusalt pigistavates koroonapiirangutes, vaktsiiniskeptilisuses, häiritud elurütmis ja paljus muus, kaovad koos pandeemia endaga. Või vähemalt ei kulmineeru enam avalikku turvatunnet tugevalt häirivates intsidentides, kui süüdlased praegu avalikuks tulnud juhtumite taga saavad õiglaselt karistatud.

Teadusnõukoda peab aga vahepealselgi ajal saama segamatult oma tööd teha ja sestap on ainuvõimalik, et leitakse lahendused nende isikliku turvalisuse tagamiseks mitte üksnes viiruse eest. Praktikas võib see tähendada täiendavat seaduslikku kaitset, laimukaasustega tegelevat juristi või muud kontaktisikut, kelle poole selliste muredega pöörduda. Muidugi seisavad õiguskaitseorganid sellegi eest, et mitte keegi ei peaks kartma, et tema väljaöeldule võiks järgneda ähvardused, peks või midagi veelgi hullemat.