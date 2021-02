Seisukoht Seisukoht | Pealinna läbimatud kõnniteed Kristjan Roos, Linnalehe vastutav toimetaja , täna 16:33 Jaga: M

Kanal 2 näitas kurvastavat vaatepilti eakast naisest, kes oli linnatänaval lumevangi sattunud. Piinlik oli selle peale kuulda keskerakondlasesest abilinnapea Kalle Klandorfi soovitust kasutada taksot. Foto: Andres Varustin

Kui üldse siin ilmas saab milleski kindel olla, siis selles, et Tallinn jääb igal talvel kõnniteede lumest puhastamisega jänni. Nii oli see kümme aastat tagasi, nii on see praegu.