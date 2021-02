Eesti uudised Peaminister Kallas teadusnõukoja liikmete ründamisest: kui sallime sellist käitumist sotsiaalmeedias, ilmub see ka tänavatele Viljar Voog , täna 14:51 Jaga: M

Peaminister Kaja Kallas. Foto: Robin Roots

Peaminister Kaja Kallase sõnul oli valitsuses arutluse all, kas neile seoses koroonaviirusega nõu andva teadusnõukoja liikmeid saab lugeda avalikus teenistuses olevateks inimesteks. „Niipea kui seda saab, on kõik ründed nende suunas karmimalt karistatavad,“ sõnas Kallas seoses uudisega, et Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarst, doktor Peep Talving sattus kolmapäeva õhtul töölt lahkudes veel tuvastamata isiku rünnaku ohvriks.