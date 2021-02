VIDEOINTERVJUU | Tuuli Rand: see mees on minu hingesugulane, ta on nii vapralt vastu pidanud

Tuuli Rand on oma intervjuudes avameelselt rääkinud nii depressioonist kui ka ärevushäiretest. "Olen pidanud toime tulema ärevusega, petetud naise rolliga, probleemidega tööelus ja kõigele lisaks avastati mu emal vähk. Asi kiskus nii hulluks, et paaril korral pidin endale kiirabi kutsuma," tunnistab naine. "Nagu sellest veel vähe oleks, suri möödunud suvel maksavähi tagajärjel mu isa. Sel teemal on mul siiani väga valus rääkida."

Seekord räägimegi Tuuliga avameelselt tõsisematel teemadel ehk mida teha kui oled elult valusalt vastu näppe saanud.

Tuuli, kes sa siis täna oled - muusik, terapeut või meigikunstnik?

Kui isegi seda teaks… Äkki mingi multinaine. Minu karjäär on olnud pikk. Teekonnal olen väisanud väga palju erinevaid asju. Kõik need on mind õpetanud, kasvatanud ning viinud järgmiste teemadeni. Ka muusikalisi koosseise, kus kaasa olen löönud, on paras ports olnud. Üks asi on viinud teiseni ja nii see kasvamine käib. Ongi hea, et olen saanud oma vead ära teha kuskil kardinate taga. Pole tormanud suurtele lavadele, et kõigi ees pauguga põruda.

Sinuga seoses kargavad esimesena pähe Saaremaa ja duo Öed, aga kahjuks ei seostu sinuga ükski suurem skandaal, ega jama. Muusikutelt ja meelelahutajatelt eeldaks aeg-ajalt ikka miskit mahlakat.

Tead, see on olnud minu teadlik valik ja otsus, et ma ei ole skandaalitar. Ma ei soovi, et mind seostatakse mingite jamadega. See ei ole mina. Selle otsuse võtsin juba kümme aastat tagasi vastu. Võtame näiteks Tanel Padari. Mäletan enda noorusest uudiseid nagu - Tanel oli purjus või Tanel tegi laval suitsu või Tanelil jälle uus silmarõõm. Aga juba siis, mulle kui noorele tüdrukule, polnud see sugugi atraktiivne.

Aga see-eest on kiire tähelepanu garanteeritud.