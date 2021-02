Haridusminister Liina Kersna: õpetajate vaktsineerimine algab veebruari keskel  

"Esimese hooga tahaksime ära vaktsineerida üldhariduskoolide õpetajad, lasteaiaõpetajad ja kutsekoolide õpetajad. Kõige kiirem on kindlasti üldhariduskoolide ja lasteaiaõpetajatega," ütles Kersna ERR-ile.

Vaktsineerimine on ka haridustöötajate puhul vabatahtlik. "Ma olen aru saanud, kohtudes alushariduse esindajatega, koolijuhtidega, õpetajate esindajatega, et õpetajaskonnas valmisolek vaktsineerida on kõrge," lisas Kersna.