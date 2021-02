ARSTILE VISATI NÄKKU TUNDMATUT VEDELIKKU! Peep Talving sattus õhtul haiglast lahkudes füüsilise rünnaku ohvriks

Põhja prefektuurist öeldi Õhtulehele, et rünnak leidis aset eile õhtul kella 19 ajal, kui tundmatu mees viskas Mustamäel Retke teel haiglasse juures parklas autosse istunud juhi pihta tundmatut vedelikku. Seejärel jooksis ründaja minema. Ühtlasi avastas kannatanu, et tema sõiduki rehv oli läbi torgatud.

„Esialgne info annab alust arvata, et rünnak ei olnud juhuslik ehk kurjategija ootas kannatanut ning oli ründamiseks valmistunud,” kommenteeris Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre. Kuna praegu tegeleb politsei alles ründaja isiku kindlaks tegemisega, on vara rääkida ka rünnaku võimalikust motiiviks.

„Kui rünnaku ajendiks oli kannatanu tegevus koroonaviiruse peatamisel, siis see oli rünnak meie kõigi vastu,” ütles Tambre. „Igal inimesel on õigus oma arvamusele ja hinnangule, aga eriarvamus ei õigusta mitte kunagi rünnakut teise inimese suhtes. Politsei töö tähendus selliste juhtumite puhul ei seisne ainult ründaja tabamises, vaid ka selles kindluses ja turvatundes, mida teadlastel ja ametnikel on vaja, et teha koroonaviiruse peatamiseks vajadusel ka raskeid otsuseid.”