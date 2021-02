„STABIILSUSE“ TAGAMISEKS: Myanmari sõjavägi blokeeris riigis Facebooki 

Myanmari info- ja kommunikatsiooniministeerium teatas vaid mõned päevad pärast riigipööret, et Facebooki kasutamine on blokeeritud vähemalt 7. veebruarini. Võrgustikku kasutavad teadaolevalt umbes pooled Myanmari 52 miljonist elanikust.

Platvormi kaudu teevad kihutustööd ka riigipöörde vastu võitlevad opositsioonilised aktivistid. See võis ka olla üks peamistest põhjustest, miks tõkestati riigis Facebooki kasutamine. Sotsiaalmeediahiid kinnitas ka ise häireid ja kutsus Myanmari ametivõime ühenduvust taastama – et kohalikud elanikud saaksid suhelda pere ja sõpradega ning pääseda ligi olulisele teabele.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres sõnas, et õiglaste valimistulemuste ja rahva tahte praegusel moel ümberpööramine on täielikult lubamatu. Ta avaldas lootust, et Myanmari sõjaväele õnnestub mõistus pähe panna ja neile selgeks teha, et sellisel viisil ei saa riiki valitseda.