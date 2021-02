Eesti uudised KLIIMAKANGELASE KAMPAANIA TAGAMAAD: head matkarajad jäid kurja harvesterikolli rataste alla Priit Pärnapuu , täna 12:18 Jaga: M

Kui ettevõtja teeb kampaaniat pesupulbrile või poliitikud oma erakonnale, siis on selge, miks nad seda teevad: toodete müük või häältesaak peavad suurenema! Kui nii läheb, on kampaania edukas, kui mitte, siis luhtunud. Millise mõõdupuuga läheneda aga Riigimetsa majandamise keskuse kampaaniale, mis püüab veenda, et harvesterijuht on kliimakangelane?