Majaelanike vastuseis invaliftile: ema vedagu oma puudega last kaubatõstukiga  

Ehkki ekspertide hinnangud on trepironija välistanud ning nad peavad ainuvõimalikuks variandiks, kuidas ema-tütre olukorra leevendada, invalifti, ei mahu selle vajalikkus naabritele endiselt pähe. Üks neist lasi suisa testida, kuidas trepironija koridoris toimetab. Kaja vastus, et tütar ei saa seda abivahendit kasutada, sest too ei sobi invakäruga ning laps pole võimeline ratastoolis liikuma, ei ole naabri meelest küllaldane argument.