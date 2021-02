Lauri Leesi: koduõpe on jätnud õpilaste teadmistesse suure lünga 

Küsimus on aga neis õpilastes, kes õpivad neljadele, kolmedele ja isegi need, kellel on kahed – nemad saaksid kontakt­õppe puhul oma teadmisi ühe astme võrra kõrgemale tõsta. "Just see, et ka kahtedele õppijad saaksid tulemuse positiivseks – see on suur kunst, mida distantsõppega on peaaegu võimatu saavutada," selgitab õpetaja.