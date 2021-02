Kriitika Kärmast ei vanguta: küsime kriitilisi küsimusi ka edaspidi 

“Eelmise nädala “Pealtnägija” dopingulugu vihastas suurettevõtja Toomas Annust niivõrd, et ta tõmbab protesti märgiks kõik oma sponsorrahad võistlusspordist välja. Tema eeskujul lubasid seda kaaluda veel mitu ettevõtjat. Ehk teie ees seisab ajakirjanik, kelle tõttu on Eesti sport ja ühistegevus kaotanud pool, aga võibolla isegi mitu miljonit eurot, kui ärimehed ähvarduse teoks teevad,” sõnas Kärmas saates.

Kärmas tõdeb, et “Pealtnägija” loo pealkiri, mis ütles, et Karel Tammjärv ja Toomas Annus olid dopinguasja segatud, jättis ruumi tõlgendamiseks. “Me ei väitnud siis ega väida nüüd, et Annus rahastas teadvalt dopingut, küll aga oli tema rahaline seos seni teatust suurem ja selle väite juurde jääme,” ütles Kärmas.

“Kui selle põhjal küsimuste küsimine on üle piiri minek, siis pange vaim valmis, me kavatseme selliseid küsimusi esitada ka edaspidi. Ja kui ei küsi “Pealtnägija”, teeb seda ülejäänud ajakirjandus. Kui midagi loos kahetseda, siis seda, et ettevaatamatu pealkirja sõnastus andis võimaluse PR-kampaaniaks, mis juhtis tähelepanu põhiliselt, milleks on, et sporditegelased kuni EOK-ni (Eesti olümpiakomiteeni - toim.) polnud aastaid eriti huvitatud dopingu välja juurimisest,” märkis Kärmas.