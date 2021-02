Läti elanikud kipuvad vandenõu-usku olema 

Keskmine vandenõufänn on vanem mees. Illustreeriv foto. Foto: PantherMedia/Scanpix

Mõttekoja GLOBSEC ja Lätis resideeruva Ida-Euroopa poliitikauuringute keskuse koostöös valminud uuringust selgub, et meie lõunanaabrid armastavad erinevaid vandenõuteooriaid väga. Lausa veerand (25%) Läti elanikest vastas otsesõnu, et usub mõnd vandenõuteooriat, ent samas usuvad ligi pooled (43%), et maailma valitsevad mingid salajased organisatsioonid.