Küsimus | Kelle arvelt sai kantsler Priske teise vaktsiinidoosi? 

Kuna ametlik poliitika kuuendat doosi enam ülejäägina ei käsitle ning ka Pfizer saadab arveid kõigi kuue doosi eest, siis kerkib küsimus, kelle arvelt sai Priske kätte oma teise vaktsiinidoosi? Siis ju polnud tegemist enam ülejäägiga, vaid ta sai selle ikkagi riskigrupi ja arstide arvelt? Priske rääkis küll esimese doosi saamisest ja vabandas, kuid ei kiirustanud välja ütlema, et ei jätnud vaktsineerimist pooleli ning on ka teise doosi äsja kätte saanud.

Oskar Lepik, sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht: Vaktsiini õigeks toimimiseks on vaja kahte süsti, vastasel juhul pole sellest kasu. Ravimitootja on andnud suunised, et esimesele doosile peab õige aja möödumisel järgnema ka teine doos, et see inimesele vajaliku kaitse annaks.