SOOLISEST TASAKAALUST ASI KAUGEL: Eestis on naispoliitikutel soovitatud isegi poisipea lõigata ja pükse kanda, et olla tõsiseltvõetavam 

Riigikogus jõuab naisi vähem juhtivatele kohtadele, neid on märkimisväärselt vähem komisjonide ja fraktsioonide juhtide seas. Valitsustes on enne 2021. aastat, mil Eesti sai endale esimese naissoost peaministri ja sooliselt tasakaalus valitsuse, naisi olnud pigem vähe. Kui arvestada kokku kõik ministrikohad, mida on täitnud naised, selgub, et summaarselt on naised Eestis valitsenud 23 777 päeva, samal ajal kui mehed on valitsenud 129 841 päeva.

Soolise tasakaalu poolest on kõige eeskujulikum Kaja Kallase valitsus, kuid enne teda eelistas naisi ministrina ka Taavi Rõivase 2014. aastal moodustatud valitsus (45% naisi). Naiste eelistamisega jäävad üldiselt silma Reformierakonna loodud valitsused.

Kuigi Eesti erakondade liikmeskonnast moodustavad naised üle poole, on naiste osakaal poliitikas pigem tagasihoidlik. Erakonniti on naiste osakaal väga varieeruv – naistevaeseima erakonnana paistab silma Isamaa. Näiteks 2019. aasta valimiste ringkondlike valimisnimekirjade esinumbritest oli naisi Isamaal 0, sotsidel aga 33%. Kui vaadata naiste osakaalu erakondade juhatustes, siis 2020. aasta oktoobri seisuga oli see näitaja sotsiaaldemokraatidel 48% ja Keskerakonnal 44%, Isamaal aga taas oluliselt madalam, kõigest 19%.

Maailma riikide parlamendisaadikutest moodustasid naised 2020. aasta oktoobri seisuga vaid neljandiku, ka enamus Euroopa liidu riikide on naised poliitikas vähemuses – 2020. aasta lõpu seisuga oli 27 liikmesriigi parlamendisaadikute seas naisi 33%. Vaid kahes riigis – Soomes ja Rootsis – lähenes esinduskogu koosseis soolisele tasakaalule.

Naisi on poliitikas vähe soolise eelarvamuse tõttu

Uuringust selgusid ka põhjused, millised on takistused naiste osalemisel poliitikas. Suur probleem on see, et poliitikat nähakse endiselt maskuliinse tegevusalana.

Ühiskonnas oodatakse endiselt naistelt traditsioonilise soorolli täitmist, samal ajal kehtib stereotüüp, et poliitika on maskuliinne tegevusvaldkond. Naissoost poliitikutel on isegi soovitatud kasutada mehelikumat eneseväljendust või näida füüsiliselt mehelikum (nt lõigata poisipea, kanda pükse), et olla tõsiselt võetavam.