Juhtkiri | Lähikontaktne, palun püsi kodus! 

Jõgeval, kus selline kolle on tekkinud, on terviseamet pidanud algatama suisa väärteomenetluse, et välja selgitada, kas reegleid on teadlikult rikutud. Küsimärgi all on, kas mõjukas isamaalane Aivar Kokk oli teadlik lähikontaktne olemisest juba Jõgeva vallavolikogu istungi ajal, kus oli kavas tema kui volikogu esimehe umbusaldamine. Teatavasti haigestus jaanuari keskel koroonaviirusega mitu Isamaa fraktsiooni saadikut.

Ilmselt tuleb menetluse käigus vastata küsimusele, kas lähikontaktseks, kellele saab eneseisolatsiooni nõude rikkumise korral määrata trahvi või sunniraha, saab pidada üksnes seda, keda terviseamet on ametlikult teavitanud või piisab ka mujalt saadud teabest. Juriidilises mõttes eksimatus pole aga sama, mis inimlikult vastutustundlik käitumine, millele saab poliitiku puhul parima hinnangu anda üksnes valija.

Lähikontaktsena reeglite rikkumisega ametkondade huviorbiiti sattumiseks ei pea aga olema Aivar Kokk või mõni teine tuntud tegelane, kelle puhul jälgitakse iga tema sammu. Kuigi terviseandmed on delikaatsed isikuandmed, pole eriti väiksemates kohtades sugugi harv juhus, kus kellegi haigestumisest on teadlik terve kogukond ja võõriti kiputakse kahetsusväärselt vaatama isegi nende peale, kes nakkushaigusest juba paranenud või pole lähikontaktsed tegelikult kunagi olnudki. Neile umbes 40 protsendile, kes seireuuringute andmeil ei muudaks pärast haigega kokkupuutumist kuidagi oma käitumist, tuleb aga südamele panna, et kaalul pole mitte ainult nende tervis, vaid ka isiklik hea maine.