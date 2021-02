Amoremi.ee uuring: mida vallalised TEGELIKULT sõbrapäeva kingituseks soovivad?  

Naudi sõbrapäeva nagu iga teist, üllata kaaslast, kui see on sinu loomuses või ole lihtsalt tähelepanelikum kui tavaliselt. Oluline ei ole materiaalne, vaid ikkagi tunded – me kõik soovime olla armastatud. Ole tänulik, kui sul on hea kaaslane või sõber! Kui oled aga üksi ja sooviksid just nüüd leida enda erilist kaaslast, siis algust saad teha Amoremi.ee tutvumiskeskkonnas juba täna.