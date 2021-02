MEHED, SOENGUD KORDA! Kuidas juuksepumatid su välimust muuta võivad? 

Kõige värskemad Õhtulehe uudised otse sinu postkasti

Õli baasil pumatid on valmistatud õlide või rasvade baasil. Võrreldes vee baasil valmistatud pumatitega on neid reeglina raskem välja pesta. Miks eelistada õli baasil pumatit vee baasil pumati ees? Võrreldes vee baasil valmistatud pumatitega on õli baasil valmistatud pumatitel tugevam ning pikem hoidvus. Dapper Dan Heavy Hold pumat on valmistatud samuti õli baasil ning on mõeldud tugevama hoidvuse saavutamiseks. Sobib meestele, kellel on paksemad või krussis juuksed. Olgugi et Dapper Dan Heavy Hold pumat on valmistatud õli baasil, on teda siiski lihtne veega välja pesta.