Kasvas tapmiste ja mõrvade arv: perevägivalla tõttu hukkus 16 inimest  

„Kõige raskemaid isikuvastaseid kuritegusid nagu tapmisi ja mõrvu registreeriti koos katsetega mullu 50, mis on 16 võrra enam kui 2019. aastal. Neis kuritegudes hukkus 39 inimest, aasta varem 26 inimest. Seega on siin suur probleem, mis vajab eraldi tähelepanu. Asi ei ole koroonas: tapmised hakkasid kasvama juba aasta alguses. Enamik tapmisi on toimunud alkoholi tarvitamise käigus puhkenud tülides. Aga tuli ette ka väga traagilisi sündmusi avalikus kohas nagu Lihula juhtum suvel. Väga halb on perevägivalla tõttu hukkunute arvu kasv viielt inimeselt 16 inimesele eelmisel aastal,“ rõhutas justiitsminister Maris Lauri.