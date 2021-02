Suurepärane kink sõbrapäevaks: tervem nahk ning tugevamad juuksed ja küüned! 

Oomega-3-rasvhapped on olulised toitained terve keha ja vaimu jaoks. Kuna keha ei suuda neid ise toota, tuleb neid lisaks toidule juurde tarbida. Pähklid, seemned, vetikad ja kalad sisaldavad rikkalikult oomega-3-rasvhappeid, kuid lihtsaim viis on tarbida Lýsi kvaliteetset oomega-3-kalaõli. Loomulikult on tervisele tulenev kasu kõige olulisem, kuid sellest on kasu ka teie välimusele. Sõbrapäeva puhul kasuta Sinuteek.ee Tervisepoes sooduskoodi Valentin14 ning saad kõikidelt toodetelt 14% soodustust.

Loomulikult särav nahk

Oomega-3-rasvhapped suudavad leevendada ja isegi ennetada mitmeid nahaprobleeme. Psoriaas, allergiad, kuiv nahk, kortsud ja akne on vaid mõned näited. Oomega-3-rasvhapped niisutavad nahka seestpoolt ja neil on looduslikud päikesekaitse omadused, mis aitavad kaitsta nahka UV-kiirte eest (veetes palju aega päikese käes, tuleb päikesekaitsekreemi ikkagi kasutada). Need ergutavad nahka ja turgutavad nahatooni. Oomega-3-rasvhapete põletikuvastased omadused vähendavad naha sügelust ning muudavad selle tervemaks ja tasakaalustatumaks. Lisaks muudavad need naha siledamaks, säravamaks ja pehmemaks. Kõige selle saavutamiseks tarbi iga päev Lýsi oomega-3-kalaõli.

Paksemad ja läikivamad juuksed

Kalaõli võib ära hoida kuivi ja hapraid juukseid, peanaha sügelemist, kõõma teket ja juuste väljalangemist. Oomega-3-rasvhapped hoiavad peanaha ja folliikulid tasakaalus ja niisutatud, stimuleerides peanaha rasu tootmist. Terved folliikulid tagavad tugevad ja terved juuksed. Juuksefolliikulite põletik on sageli peanaha sügeluse põhjus, tekitades nahale punne ja juuste väljalangemist. Oomega-3 rasvhapped vähendavad põletikku ja toidavad folliikuleid, rahustavad naha sügelust ja taastavad juuste kasvu. Samuti parandavad need juuste tugevust ja elastsust, muutes kiharad vetruvamaks ja vähem katkevaks. Oomega-3-rasvhapped lasevad juustel särada – hoolitsetud ja niisutatud juuksed näevad välja säravad.

Tugevad ja terved küüned

Asendamatud rasvhapped muudavad küüned tugevamaks ja vähem hapramaks. Samamoodi nagu juuste ja naha puhul, aitavad need niisutada küüsi ning muudavad need terveks ja tugevaks. Kuna oomega-3-rasvhapped toimivad põletikuvastase ainena, võivad need vähendada põletikku küüneplaadil. Kui sinu küüned painduvad ja murduvad kergelt, siis saab seda probleemi lahendada oma toidule oomega-3-rasvhappeid lisades.