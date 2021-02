Eesti uudised MAALE KOLIJATELE VANUSEPIIRANG PEALE? Linnapiiri taha kippuvad pered on püsti hädas: kuhu lapsed panna! Arvo Uustalu , täna 10:00 Jaga: M

LINN VÕI MAA? Tõrvandi mudilased on sisse kirjutatud valda, kuid enamik nende vanematest töötab linnas. Foto: Aldo Luud

Jaanuari lõpul Tartumaal Tõrvandi alevikus avatud kaheksa rühmaga lasteaias sai koha 160 last, ometi kinnitab Kambja vallavanem, et vallal on lasteaedu juurde vaja. Jõukamad Tartu korteriomanikud ihkavad kolida linna ümbritsevatesse uutesse elamurajoonidesse. Lasteaiakohti on aga sealkandis vajaka – pane või maale kolijatele vanusepiirang peale!