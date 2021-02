Purjus ema tegi autoga avarii, väike poeg viidi haiglasse 

Kiirabi viis haiglasse autos olnud 5aastase poisi. Autot juhtinud naisel, kes on ühtlasi poisi ema, tuvastati joove. Rohkem inimesi Toyotas ei olnud, teatas politsei Twitteris.

Põhja prefektuuri avariipolitseinik Kerda-Liina Sabbal ütles, et alkoholi tarvitanuna rooli istumisel puudub igasugune õigustus.

"Alkoholi tarvitanud juht on liikluses suureks ohuks, esmalt just talle endale ning teistele, kes on tema poolt juhitud masinas. Eriti kurvaks teeb, kui vastutustundetu juhi käitumise tõttu saavad viga inimesed, ennekõike lapsed," lausus Sabbal.