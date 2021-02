KUI JÄÄD LUMME KINNI, VÕTA TAKSO?! Pensionärid pahandavad abilinnapea Klandorfiga: „See on ikka häbematu ütelus!“, „Väga halb on käia!“, „Olen lumevangis!“ 

Pensionär Ester kõnnib aeglaselt kahe kargu abil poodi. Kümme kuud tagasi ta kukkus kodus, tagajärjeks lahtine luumurd. Kummagi kargu all on seitsme euro eest soetatud jääteravikud – justkui pisikesed naasklid, et mitte jääl libiseda. Õnneks saab toidu lähedalt. „Ei ole kõige hullem!” teatab Ester optimistlikult.