Teise maailmasõja ajal näpatud Hitleri prill-laud pannakse oksjonile 

8. veebruaril Marylandis toimuval oksjonil loodetakse selle eest teenida 15 000 dollarit [ligi 12 500 eurot] – algsumma on kolm korda väiksem. „Võib ainult ette kujutada, milliseid kogu maailma hõlmavaid plaane türann sellel istudes kavandas,“ kirjeldatakse oksjoni veebilehel kummalist toodet. Samuti mainitakse, et Hitleri isiklikust vannitoast pärinev ese on „diktaatori jaoks troonile kõige lähem asi, milleni tal küündida õnnestus“.