Nägemispuudega Jakob Rosin: suure lumega pole ka taksosõit lihtne 

Helistan juhile. “Ootan siin (aadressil, mis äpis suurelt kirjas) tõkkepuu juures taksot.” Juht: “Muhmöh? Shushbabaheehhe, höh?” Mina: “I am waiting here, at the barrier.” [ootan siin, tõkkepuu juures - toim.] Juht: “I am here.” [olen kohal - toim.] Mina: “You need to come to the other side of the building. To the barrier.” [te peate tulema teisele poole maja, sinna, kus on tõkkepuu - toim.] Juht: “A shto barrier”?” [mis on barrier - toim.] Mina: “Shlakbaum.” [tõkkepuu - toim.] Juht, entusiastlikult: “Aaaaah, shlakbaum, bljäd, da da, davai!”