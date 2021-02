Viktoria Ladõnskaja-Kubits liitus Isamaa Parempoolsetega 

„Minu jaoks on peamine küsimus selles, kuidas kaitsta Isamaa maailmavaadet võimalikult hästi. Seda ei saa teha kitsendades poliitikat elitaarse väikerühma tasemele ja tegeledes üksikute nišiteemadega. Seda tuleb teha laiapõhjaliselt, kaasates oma poliitilisele teele neid, kes tahavad panustada Eesti tulevikku ja vabadusse. Kui Isamaa tahab tõusta taas peaministri ambitsiooniga erakonnaks, ei tohi erakond karta muutuda. Meil on vaja värskendust ning poliitilise suuna ja strateegia korrigeerimist,“ ütles Ladõnskaja-Kubits.

„Ma näen Parempoolsetes jõudu, kes suudaks panustada ühiskonna uutele väljakutsetele lahenduste pakkumises. Samuti mul on hea meel, et Parempoolsete hulgas ei kardeta diskussiooni ja ollakse valmis kaasama ja arvestama ka kõikide teiste erakonna ühenduste ja piirkondade arvamustega. Eriarvamusi ei tohi Isamaas karta, erakond on poliitiline pere, kus iga arvamus on suur tugevus,“ rääkis Ladõnskaja-Kubits.