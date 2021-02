MYANMARI RIIGIPÖÖRE: haiglatöötajad hakkasid streikima, Peking võimuhaaramist hukka ei mõista 

Vastloodud tsiviilallumatuse liikumise avalduses teatati, et sõjavägi on koroonaviiruse pandeemia ajal seadnud oma huvid kõrgemale haavatavast elanikkonnast. Viirus on Myanmaris tapnud üle 3100 inimese, mis on Kagu-Aasia üks kõrgem näitaja. Protestigrupp, millega on liitunud arstide kõrval ka õpilas- ja noortegrupid, kuulutas, et nad keelduvad täitmast ebaseadusliku sõjaväelise režiimi korraldusi, kes ei hooli vaestest patsientidest. Streik toimub üle kogu Myanmari – 30 linnas asuvates haiglates.