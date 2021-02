VIDEO | SAJA MILJONI TEHING: Tallinna Vesi saab uue suuromaniku

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on oluline, et Tallinn taastab linna strateegilise positsiooni elutähtsat teenust pakkuvas ettevõttes. „Tegemist on Tallinna jaoks mõistliku finantsinvesteeringuga, mis annab pikaajalist tootlust ja lisatulu. Samas oli meile oluline kaasata strateegiline partner, kes omab kogemusi rangelt reguleeritud turul tegutseva ettevõtte opereerimisel, et tagada ettevõtte areng ja ka aktsionäride ootused, sest meie soov on, et Tallinna Vesi jääb ka edaspidi börsiettevõtteks. Eelolevatel aastatel on kavas senisest enam investeerida ettevõtte infrastruktuuri. Peame oluliseks kommunaalteenuste ökoloogilist jalajälge Tallinnas veelgi vähendada. Täname pikaajalist partnerit United Utilitiest panuse eest ettevõtte arendamisse ja heasse käekäiku,“ sõnas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.