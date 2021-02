Neli erakonda Tallinna volikogus soovivad abilinnapea Kalle Klandorfi lahkumist 

Teisipäeva õhtul avaldas Kanal 2 uudistesaade "Reporter" saatelõigu eakast naisest, kes teel Ida-Tallinna keskhaigla silmakliinikusse ei saanud Tallinna kesklinnas hooldamata kõnniteel kõndida ja oli seetõttu sattunud raskesse olukorda.



Samas saates küsiti kommentaari Tallinna kommunaalvaldkonna eest vastutavalt abilinnapealt Kalle Klandorfilt, kes teatas, et Tallinna tänavatega on kenasti ning hoopis lumme kinni jäänud eakas naine peab oma asju ajama taksoga, mitte proovima jala liikuda Tallinna tänavatel.



"Südametu ja nõrgematesse hoolimatu suhtumine ei ole kohane Eesti pealinna juhtidele ning taolise suhtumisega ei saa linna juhtimine jätkuda," leiavad Tallinna volikogu nelja erakonna liikmed meediale saadetud pressiteates.



"Tallinna linn peab tagama kõigile tallinlastele võimaluse avalikku ruumi kasutada - eriti eakatele inimestele, aga ka väikelaste vanematele, liikumisraskustega inimestele. Tallinna tänavad ei näe praegu välja kaasaegse Euroopa pealinna väärilised," teatavad ühispöördumisele alla kirjutanud fraktsioonide esimehed.



"Abilinnapea Klandorfi vastutus puhastustehnika paraadide korraldamise kõrval on tagada valdkonna toimimine ning probleemi ilmnemisel teostada järelevalvet. Soovitus pensionäridel taksoga sõita, miks mitte ka lastel ja teistel jalakäiatel näitab, et linnavalitsuses on isegi mõnepäevase lumesaju järel käegalöömise meeleolud.



Linnavalitsus võlgneb vabandustele lisaks ka korras linnatänavad ja empaatiavõimelised juhid ning kuna Kalle Klandorf seda rolli täita ei soovi, avaldame talle umbusaldust."