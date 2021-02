Eesti uudised EKSITAV ROHEPESU? Riigi kliimakangelase kampaania kütab kirgi: kas harvesterijuht päästab tõesti maailma?! Priit Pärnapuu , täna 16:00 Jaga: M

GALERII

RMK-l toimub läbi terve aasta kliimakangelase kampaania, mille raames iga kuu tutvustakse mõnd oma tegevusvaldkonda. Veebruarikuus on kampaanianägu harvesterijuht Kaupo. Foto: Kollaaž (Aldo Luud, Facebook.com/riigimets)

„Tagurpidi maailm“, „Libateadusnarratiivi sisseistutamine“, „Rohepesu“, „Skandinaavia metsanduse lobi“, „Kriminaalselt eksitav“– need on vaid mõned märksõnad, millega keskkonnaaktivistid iseloomustasid riigimetsa majandamise keskuse teavituskampaania väidet, et harvesterijuht on kliimakangelane. Kas tõesti ulatuslikud lageraied, mida langetustraktorite juhid Eesti metsades teevad, leevendavad kliimakriisi ja päästavad seeläbi maailma?