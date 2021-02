KOROONARASSISM KÄIB TÄISTUURIDEL! „Mida see katkuhaige siit otsib?“: viiruse läbipõdenuid saadavad solvavad sosinad ja kõõrdi pilgud 

Väikeasulas elav Annika ütleb, et kõõrdi ei vaadatud mitte ainult tema peale, vaid kurjad pilgud saatsid ka lähedasi, kellel ta oli palunud endale akna taha süüa tuua. Haiguse kolmandal päeval sai ta kõne korteriühistust: „Sain sõimata, et miks ma käin väljas, kui olen positiivne.“ Annika püüdis selgitada, et terviseamet on andnud talle loa käia koeraga väljas, kuid jutt oli pigem kurtidele kõrvadele. Sosinad ja kohalike halvustav suhtumine Annikasse ei kadunud ka siis, kui isolatsiooniaeg läbi sai. „Kui ma esimene päev õue läksin, siis oh-oh-oo! Poes vaadati mind sellise näoga, et issand jumal! Inimesed käisid kaarega minust mööda. Jäid lausa seisma, kuni ma olin mööda jalutanud. Isegi mõne vastu sõitva auto juht vaatas, et mida kuradit see eit siin sõidab!“