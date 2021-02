LAHKUMISTORM EI VAIBU! Lanno: Saar pole tagastanud terviseameti vara! Saar: Lanno palkas ilma konkursita oma tuttava poja! 

Kogu saaga alguseks võib pidada terviseameti juhi Üllar Lanno esimest tööpäeva: oktoobris ametisse saanud juht tunneb kohe, et tema ja kommunikatsioonijuht Simmo Saare vahelt on nagu must kass läbi jooksnud. Uuele juhile näib, et Saare hoiak tema suhtes on umbusklik. Milles asi, Lanno ei mõista. Nad vestlevad samal päeval ja õhk ruumis selgineb.