Kajar Lemberi kohtuasi: PRIA võttis nõuded tagasi 

Seega loobus PRIA 1 838 430 euro nõudmisest kriminaalmenetluses, mis algatati juba 2014. aastal PRIA avalduse alusel, selgitas Kajar Lemberi kaitsja vandeadvokaat Margo Lemetti. Seega ei ole selles mahukas kriminaalasjas enam kannatanut ega rahalisi nõudeid süüdistatavate, tsiviilkostjate ega kolmandate isikute vastu. „Avalik-õiguslike nõudeavalduste alusetusele juhtisin tähelepanu juba 2019 augustis esitatud kaitseaktis ning taotlusi nende läbi vaatamata jätmiseks on korduvalt korratud. PRIAt tuleb siiski tunnustada, et julgeti enne kohtumenetluse sisulist algust nõuded tagasi võtta, kuna seeläbi väheneb menetlusosaliste ring ja vaidlusaluste küsimuste hulk,“ selgitas Lemetti. „Tekkinud uues menetluslikus olukorras loodan, et ka prokuratuur hindab oma käsitlused süüdistuste osas ümber ning leiab lahendused protsessi kiireks lõpetamiseks. Iga jätkuv menetluspäev toob kaasa märkimisväärseid asjatuid kulutusi ja ebameeldivusi menetlusosalistele ning kokkuvõttes riigile.“ Järgmine istung on kavandatud 4. veebruariks.