Sõnajalgade firma vaidlustas kohtus tuuliku lammutamise   

Eleon Greeni kaebus puudutab TTJA ettekirjutust Aidu tuuliku nr 5 osaliseks lammutamiseks ja Aidu tuuliku nr 4 ehitustegevuse keelamist. TTJA on alates 2019. aasta märtsist korraldanud tuulepargi asjus põhjaliku järelevalvemenetluse, analüüsinud arendaja esitatud tuulikute mõjuanalüüse, kaalunud kompromissettepanekuid ja korduvalt tutvunud kaitseministeeriumi valduses olevate ohuhinnangutega. Kaitseväe eelhoiatussüsteemi toimimise seisukohalt on endiselt kriitilise tähtsusega, et riigikaitse eelhoiatussüsteemide töövõime oleks tagatud. „Menetluse käigus on saanud selgeks, et oht riigi julgeolekule on reaalne ja see on juba realiseerunud. Aidu tuuleparki püstitatud tuulikud segavad riigikaitseliste eelhoiatussüsteemide tööd ning lisaradari ostmiseni läheb mitu aastat. Kuna riigi julgeolek on esmatähtis ja ükski arendaja pakutud lahendus ei kõrvalda praegu ohtu riigi julgeolekule, siis tuleb tuuliku nr 5 küljest maha võtta selle labad,“ on öelnud TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik.