„PUUDUTA MIND“ 172. SAADE | Feng shui koolitajad Siret ja Janno Seeder valgustavad, millega metallpühvli aasta meid üllatab 

Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks on feng shui koolitajad Siret ja Janno Seeder.

Vaata videot!

Diplomeeritud geobioloogid ja feng shui koolitajad Siret ja Janno on kasvanud nii kokku, et oskavad lugeda isegi teineteise mõtteid.

"Ükski asi meie kodus ei ole juhuslik," kinnitab paar justkui ühest suust. "Enamasti me tegutseme, kas teadlikult või alateadlikult. Kõigel on oma tähendus ja mis veel tähtsam – kõigel on oma mõju."

Hiina kalendri järgi algab 12. veebruaril metallpühvli aasta

Uurimegi saates, millega pühvliaasta meid üllatab? Mida Idamaade uskumuse kohaselt pühvliaasta kaasa toob? Rott lükkas energiad käima, sest algas uus tsükkel. Ta kooris mullakamara lahti, tõi endaga kaasa segadust, mille mõju inimestele ei ole kahjuks lühiajaline, sest metallroti aasta liigub nagu suur raudlaev suurel merel ning tema manööverdamine ja lahkumine võtab aega ning mõjutab paljusid.

Vaata saadet "Puuduta mind" ÕL veebis ja FBs igal neljapäeva õhtul