„PUUDUTA MIND“ 173. SAADE | Loodusterapeut Mai-Liis Kivistik: mul on kurb näha kuidas inimesi hirmutatakse 

Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks on loodusterapeut Mai-Liis Kivistik.

Vaata videot!

"Nõiarahvas oleme me olnud pikalt, kuid kahjuks on viimase 100 aastaga taimetarkused hääbumas. Paljud ei soovi enam ise mõelda ning pöörduvad iga murega kohe apteeki, et mingi tablett probleemi lahendaks ja keegi teine vastutaks,” tõdeb joogatreener ja loodusterapeut Mai-Liis Kivistik, kellel on kurb näha, kuidas hirmutatakse inimesi nii, et nad ei julge enam ise metsast midagi korjata. Näiteks on tema jaoks müstika väide, et kevadist karulauku ja piibelehte võiks sassi ajada – karulaugul on ju spetsiifiline küüslaugulõhn. Inimene aga ehmub ja loobub üldse katsetamast.

Mai-Liis on kindel, et iga Eesti taim on väärtuslik, ka mürgised taimed, sest on seisundeid, kus mürk ravib. “Mulle meeldib mõelda, et kui taime kutsutakse umbrohuks, siis seda parem see taim on ja seda rohkem on meil seda vaja,” märgib ta.