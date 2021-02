LAPSTERRORISTID: 13aastane briti poiss sai käske Eestist 

Briti poiss väidab, et üritas lihtsalt lahe olla. Tema kaitsja osutab, et vanaema talumajas elanud (ning selle aiakuurile natsliku sõnumi maalinud) poisil puudus vanemlik eeskuju, ta otsis lihtsalt ühtekuuluvustunnet ning ei mõelnud vägivaldseid fantaasiaid tõsiselt ei siis ega kindlasti mitte ka nüüd. Väidetavalt tahtis ta rühmitusest lahkuda. Prokuratuur aga vastas, et pole mingeid tõendeid, et poiss lahkuda kavatses. Kohus mõistiski praeguseks 16aastase poisi terrorismis süüdi ning otsustab karistuse järgmisel nädalal.