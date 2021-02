Tartu tseremooniameister nõudis isamaalise plakati eemaldamist 

Rein Vanja ütles Õhtulehele, et 2. veebruaril kell kümme hommikul Tartu rahu platsil toimunud gümnaasiumiõpilaste kõnekoosolekul astusid talle ligi kaks koolidirektorit, kes nõudsid, et ta oma plakatiga lahkuks. Admiral Johan Pitka Relvavenda Ühenduse lipp õlal ja plakat kaenla all sammus Vanja Vanemuise mäest alla Vabadussõja mälestussamba „Kalevipoeg“ poole, kus kell 11 algas Tartu rahu 101. aastapäevale pühendatud mälestustseremoonia. End Kalevipoja platsi äärde seisma sättinud Vanja juurde astus Tartu linnavalitsuse nõunik Indrek Mustimets, kes palus mehel viisakalt lahkuda ning lisas, et see pole poliitika tegemise koht. Kalevipoja juures toimunud üritust läbi viinud Mustimetsa peamiste tööülesannete hulka kuulub linnavalitsuse nõustamine Tartu linna tseremooniate, heade tavade ja traditsioonide küsimustes. Küll lubas Mustimets Vanjal platsil viibida lipuga. Lipuga Vanja võttis kõnede ja pärgade asetamise ajaks diskreetselt koha sisse Kalevipojast võimalikult kaugel. Koos lauldi „Hoia, Jumal, Eestit“ ning Vanja suundus tagasi Tartu rahu platsile, kus keskpäeval toimus kõnekoosolek „Selle ürituse korraldab Põllumeeste Kogu ja plakati pärast maid jagama ei pea,“ nendib ta. Vanja seadis oma plakati üles teiste temaatiliste plakatite kõrvale, sõna võtsid isamaaliselt meelestatud inimesed ning oma emotsionaalse Petseri Valsi esitas üks tulihingelisemaid Petserimaa eest seisjaid Ilmar Vananurm. Vanja rääkis plakati keelamisest paarile oma võistluskaaslasele, kes ei mõistnud, kuidas saab avalikus linnaruumis viimist keelata. Olgu siis plakatiga või ilma. Kella 18.30 ajal peeti EKRE korraldatud traditsiooniline Tartu rahu tõrvikurongkäik, seekord rongkäiguta. COVID-19 tõttu süüdati sümboolselt vaid tõrvikud. Üritusest võttis osa ka Vanja, kuid seekord juba teise plakatiga.