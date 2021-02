Repliik Urmas Paet | EL peab aitama Ukrainat vaktsineerimisel Urmas Paet, Euroopa Parlamendi saadik , täna 09:43 Jaga: M

Pean oluliseks, et Euroopa Liit abistaks Ukrainat ja teisi ELi idapartnerlusriike koroonaviiruse vaktsiini soetamisel ning nende riikide elanike vaktsineerimisel. Euroopa Liit on juba asunud toetama ELi kandidaatriike Lääne-Balkani piirkonnas ning otsustas 70 miljoni eurose paketi neile riikidele vaktsiini tagamiseks. Samasugust abi tuleb anda ka Ukrainale, Gruusiale, Moldovale ja teistele ELi idapartnerlusriikidele. Seda on nõudnud ka 13 ELi riiki pöördumises Euroopa Komisjoni poole.