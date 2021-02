Facebookis seatakse kahtluse alla vaktsineerimist puudutava uuringu läbipaistvus 

Kantar Emori juhataja Karin Niinas selgitab, et kvalitatiivuuringute tavapärane praktika on pöörduda potentsiaalsete osalejate poole kutsekirjaga, millele on lisatud link eelküsimustiku juurde. Kuna kutseid saadetakse välja rohkem, kui on vestlusringis kohti, tuleb vahel mõnele inimesele öelda ei: „Nii on lugu ka antud juhtumi puhul.“ Eelküsimustiku pealt Niinase sõnul mingeid järeldusi ei tehta. Inimeste soovid, arvamused, hirmud ja mõtted seoses vaktsineerimisega selguvad sisulistes vestlusringides, mille kestus on poolteist tundi. Sinna on kaasatud erinevad vaated: kes kavatsevad end vaktsineerida lasta, kes ei kavatse, kes ei ole veel otsust langetanud. Niinas toonitab, et tulemustega kindlasti ei manipuleerita.

Samal teemal Irja Lutsar on rünnaku all: kimbutavad nii viiruseeitajad kui eliitvaktsineerimisvastased 30.01.2021 HIRMUTAVATE VANDENÕUTEOORIATE MÕJU: osa tervishoiutöötajaid keeldub vaktsineerimisest 14.01.2021 Õhtuleht võttis ühendust ka teema sotsiaalmeediasse paisanud naisega, andes märku, et uuringufirma sõnul ei ole postituse sisu tõene. Naine vastas, et uuring tuli tema postkasti nädalavahetusel, ta täitis küsimustiku ning pärast seda selgus, et ta ei kuulu sihtrühma. „Ei oska kahjuks öelda, miks seda vastust siis arvesse ei võetud. Võib-olla soovitakse ainult positiivseid vastuseid ja tahetakse rahvale näidata, et inimesed on nii nõus selle vaktsiiniga,“ pakkus naine.

Ta püüdis küsimustiku üles otsida, et näidata, millele täpsemalt vastused andis, kuid pärast mõningast otsimist ütles kurvalt: „Kahjuks ma ei leia seda, olen selle jäädavalt kustutanud.“