Adik Levin | Covid-19 vaktsineerimine Ukraina moodi

Kuna istun koduses vanglas, siis mul on aega näha ja kuulata erinevaid infokanaleid maailmas. See info, mida ma praegu tahaks edastada lugejale on arsti arvamus praegu Ukrainas toimuva kohta. Ukraina riigijuhid pöördusid vaktsiini saamiseks USA ja Euroopa Liidu poole ja vastus tuli negatiivne. Ukraina president ütles, et ega nemad pea ju hakkama kasutama Venemaa Sputnik V vaktsiini. Harkovis on olemas võimsused, kus võiks hakata tootma seda vaktsiini. Telekanalitest tuli info, et USA saatkond ei soovitanud seda teha. Kurioosne on see, et kümned tuhanded inimesed iga päev haigestuvad ja sajad inimesed surevad, kuid riik on poliitilistel kaalutlustel jõuetu.

Mäletan, kuidas 2014.aastal USA ja Euroopa Liit toetasid Maidani sündmusi. Praegune Ukraina president väidab, et nemad on ju Venemaa vastases infosõjas eesrinne ja jääb arusaamatuks, miks neid ei toetata vaktsiiniga.

Kas ei oleks eetiline Euroopa Liidul praegu leida väljapääs Ukrainale. Jah, üheaegselt maksimaalseid tarneid kõigile teha on võimatu. Kuna Eesti on Euroopa Liidu liige, siis see pisku vaktsiine, mis saabub meile, siis kahjuks meie ei saa oma niigi väikesest vaktsiini hulgast edasi saata seda Ukrainasse.

Mäletan kui Maidani sündmuste ajal meie tolleaegne välisminister Urmas Paet toetas toimuvat. Olles praegu Euroopa Parlamendis võiks ta aidata kaasa, et see riik ka hakkaks saama või tootma vaktsiine. Kui see ei ole võimalik Euroopa Liidu kogustest, siis võiks aidata kaasa, et Ukraina hakkaks ise tootma vaktsiine kasutades kas lääne või ida tehnoloogiaid.