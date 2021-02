Maailm KÕIK ALGAS KELDRIST... Kuidas vaikne pereisa ärimaailma gigantidele kinda heitis Eimar Rahumaa, õigusteadlane , täna 18:57 Jaga: M

ÄRIMEESTE SUURIM HIRM? 34aastane Keith Gill žestikuleerib oma tagasihoidliku kodumaja ees fotograafidele. Foto: Vida Press

Reedel peatati New Yorgi börsil ajutiselt GameStopi aktsiaga kauplemine, sest selle hind oli kerkinud 80% võrra! Aasta tagasi maksis 4, nüüd juba 325 dollarit. Suured fondid, kes mängisid aktsia langusele ja müüsid laenatud aktsiaid, et need hiljem odavamalt tagasi osta, kaotasid 3,5 triljonit dollarit ehk terve Saksamaa aastase kogutoodangu väärtuse! Maailm muutub meie silme all. Nii hoogsalt, et tuleb meelde kolme aastakümne eest üle maailma levinud loosung. See käis nõukogude korra kohta: „Pidage kinni! Tahan maha astuda!”