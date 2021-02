Juhtkiri | Millal näeme lumekoristuse uut taset? 

Ent kelle vastutada on, kui lubatud meetrijagu laia mõnusasti läbitava kõnnitee asemel tervitab jalakäijat mitmel pool pealinnas ja mujal Eestis konarlikuks külmunud või lumevallides tee, ning ratas tuleb pikkadeks kuudeks seisma jätta?

Kas tõesti oma kinnistutega piirnevate teede hoolduskohustusega korteriühistute ja majaomanike, kellest hoolsaimategi töö ähvardavad kiirelt nullida nii loodusjõud kui ka sõiduteedel askeldavate lumesahkade poolt tee äärde ja peale lükatud lumemassid? Või lasub vastutus linnal, kelle mõjutustöö ettekirjutuste ja trahvide kujul pole piisavalt tõhus, et tagada läbitavad teed, kus ei varitse kukkumisoht ja kus elanike peade kohal ei kõlgu ähvardavad purikad? Paraku on süü veeretamine nende kahe vahel osutunud sama kasulikuks tegevuseks kui lumekuhja lükkamine sõiduteele ja sealt tagasi – kõnniteed sellest paremaks läinud ei ole.

Vara veel öelda, kas leevendust võiks tuua sellest talvest Tallinnas tegutsema hakanud puhastusüksus, kellelt saavad teenust tellida ka linnaelanikud, ent lootust on, et halvemaks sellest midagi ei lähe – pigem võimaldab sõidu- ja kõnniteedele korraga ja süsteemselt lähenemine lumekoristust ikka tõhustada eeldusel, et lumi viiakse teedelt üldse ära.