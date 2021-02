Navalnõi läheb enam kui kaheks ja pooleks aastaks vanglakolooniasse

Esialgu oleks karistus olnud aasta võrra pikem, kuid tingimisi, kirjutab Moscow Times. Nüüd muutis prokurör meelt ning nõuab, et Navalnõi päriselt trellide taha läheks. Karistusaeg lühenes aga mööndusel, et kuna Navalnõi on varasemalt juba kümme kuud koduarestis viibinud, võiks aega selle võrra vähemaks võtta.

Kohtusaalis nõudis Navalnõi enda viivitamatut vabastamist ning kordas oma veendumust, et kogu protsess on poliitiline tagakius. Kui prokurör küsis, kas Navalnõi on saanud ametliku hoiatuse selle kohta, et tema tingimisi karistus läheb vanglas täitmisele, kui ta kriminaalhooldaja ette ei ilmu, vastas mees: „Kinnitan, et seda fabritseeritud juhtumit on tõepoolest regulaarselt minu poliitilise tegevuse tõkestamiseks ära kasutatud.“ Prokurör sõnas kohtunikule selle peale, et ei saanud oma küsimusele vastust.

Süüdistajad ei kavatsenud arvesse võtta ka Berliini haigla pabereid, kus Navalnõi mürgitamiskatse järel paranes, sõnades, et neist ei selgu Navalnõi täpne asukoht pärast ravi saamist ja enne Venemaale naasmist. See oli muidugi tegelikult seetõttu, et Navalnõi taastus Saksamaal rangelt salastatud asukohas, mistõttu ei saanud ta mõistagi ka kriminaalhooldajaga kokku - süüdistus, millel praegune kohtuasi põhineb. Seda, et hääleka opositsionääri mürgitamine Novitšokiga, mille tagajärjel ta Berliini ravile toimetati, oleks Kremliga seotud, Vene võimud muidugi eitavad.