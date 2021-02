Eesõigus koroonavaktsiinile? Eestil palutakse eelisjärjekorras süstida holokaustiohvreid 

Kantori hinnangul on olukord Euroopas murettekitav, kuna mõnedes liikmesriikides pole veel mingeid plaane, kuidas vaktsineerida eakaid, kes ei ela hooldekodudes, sealhulgas holokaustiohvreid.

Hinnanguliselt on elus vähem kui 400 000 holokaustiohvrit, kellest umbes 20 000 elab Euroopa Liidus. Kantor koos Eesti juudikogukonnaga on valmis aitama, et leida üles Eestis elavad holokaustiohvrid.