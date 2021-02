Eesti uudised „JÄÄKDOOS“ ARSTI TUTTAVALE?! Tervishoiujuht: parem süstitud vaktsiin, kui raisatud Kadri Kuulpak , täna 17:21 Jaga: M

SEGADUS KUUENDA DOOSIGA: Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste (vasakul) ütleb, et vaktsineerijatele juhiste andmisel lähtuti sellel hetkel Euroopa Liidu müügiloaga avaldatud ametlikust vaktsiiniomaduste kokkuvõttest, mis nägi ette, et ühest viaalist saab võtta viis doosi. Foto: Kollaaž (Rauno Volmar / Ekspress Meedia, Andres Putting / Ekspress Meedia, Vida Press)

„Nii palju on selles loos piinlikku ja arusaamatut, vassimise järele lõhnavat,“ kirjutab lehelugeja, keda pahandab, et koroonavaktsineerimise esimestel päevadel tuli perearstidele ühest viaalist viie doosi asemel kuue saamine nii ootamatult, et süstima kutsuti tuttavaid ja pereliikmeid. Vastasel juhul võinuks väärtuslik kraam raisku minna. Miks algas kaitsepookimine nõnda rabedalt?